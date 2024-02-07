العثور على هيكل عظمي لديناصور طائر على شواطئ اسكتلندا (صور)

عثر علماء على بقايا حفرية لفصيل من الزواحف الطائرة من أقارب الديناصورات والتي عاشت على الأرض قبل عشرات الملايين من السنين، على شاطئ في جزيرة سكاي في اسكتلندا.

وأوضحت دراسة أكاديمية حول الاكتشاف أن البقايا، التي عثر عليها مكشوفة جزئيًّا على صخرة كبيرة، عبارة عن هيكل عظمي غير مكتمل يشمل أجزاء من الكتفين والأجنحة والساقين والعمود الفقري.