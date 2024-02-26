طولها 4 أمتار وعليها 50 كيلوغرامًا من الكريما.. كعكة زفاف تكلف ثروة (صور)

أنفقت عروس بريطانية نحو 17 ألف دولار على كعكة زفاف طولها نحو 4 أمتار، مغطاة بخمسين كيلوغرامًا من كريما السكر احتفالًا بزفافها.

وبحسب "ديلي ميل" تزوجت مادلين بيرتون (18 عامًا) من حبيب طفولتها باتريك (20 عامًا) مؤخرًا، والذي أنفق 50 ألف جنيه إستريلي (64 ألف دولار) فقط لحجز قاعة فندق "سافوي" الفاخر في لندن.

وتم تصميم كعكة الزفاف بتوقيع فنان الكيك العالمي سام وودورف، الذي أكد أنه بدأ العمل على الكعكة الاستثنائية في نوفمبر 2023.