طولها 4 أمتار وعليها 50 كيلوغرامًا من الكريما.. كعكة زفاف تكلف ثروة (صور)
أنفقت عروس بريطانية نحو 17 ألف دولار على كعكة زفاف طولها نحو 4 أمتار، مغطاة بخمسين كيلوغرامًا من كريما السكر احتفالًا بزفافها.
وبحسب "ديلي ميل" تزوجت مادلين بيرتون (18 عامًا) من حبيب طفولتها باتريك (20 عامًا) مؤخرًا، والذي أنفق 50 ألف جنيه إستريلي (64 ألف دولار) فقط لحجز قاعة فندق "سافوي" الفاخر في لندن.
وتم تصميم كعكة الزفاف بتوقيع فنان الكيك العالمي سام وودورف، الذي أكد أنه بدأ العمل على الكعكة الاستثنائية في نوفمبر 2023.
واستخدم سام 6 كعكات مستديرة وضعت في قاعدة الهيكل بتصميم جاء على شكل بتلات، وتم صنع باقي التصميم من البوليسترين.
ولاحقًا تم تكديس الأبراج الزرقاء فوق القاعدة باستخدام طابعة ثلاثية، كما تم تزويد كل نافذة بأضواء "ليد" لزيادة توهج الكعكة.
وقالت العروس مادلين إنها كانت في حالة صدمة عندما رأت كعكة الزفاف، خصوصًا بعد أن استغرق صنعها ثلاثة أشهر.
وتُظهر اللقطات كعكة مادلين الضخمة، مغطاة بصور من عصر النهضة ومئات الزهور البيضاء الحريرية والأغصان الخضراء المذهبة.
وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الكعكة مؤكدين أنها تبدو وكأنها عمل فني متقن.