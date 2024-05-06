رصاصة جمهورية تستهدف كلب بايدن

اقترحت حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية الجمهورية كريستي نويم، قتل كلب الرئيس جو بايدن، الذي تسبب بعدة حوادث "عض" أراقت دماء عدد من أفراد الخدمة السرية في البيت الأبيض، على حد تعبيرها.

وقالت نويم، خلال استضافتها في برنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة سي بي إس، الأحد، إن الكلب الذي تم نفيه الخريف الماضي من البيت الأبيض، كان يستحق القتل.

ويأتي تصريح نويم، ردا على الهجوم الذي تعرضت له لقتلها كلب عائلتها البالغ من العمر 14 شهرا وتفاخرها بهذا الفعل الذي رأت أنه الصواب لكلب يهدد حياة الآخرين ولا يمكن تدريبه ولا يقوم بما هو مطلوب منه ككلب صيد.

وقالت لمحاورها مارغريت برينان: "لقد هاجم كلب جو بايدن 24 من أفراد الخدمة السرية". "إذن، كم عدد الأشخاص الكافي للهجوم عليهم وإيذائهم بشكل خطير قبل أن تتخذ قرارًا بشأن كلب؟"

وتم إرسال كلب بايدن "كوماندر" إلى مكان غير معلوم، بعد أن سجلت الخدمة السرية 24 حادثة عض تتعلق به بين أكتوبر 2022 ويوليو 2023، تطلب نصفها تقريبًا رعاية طبية.

وكلب بايدن من فصيلة جيرمن شيبرد، ويعرف بشراسته، وكان يمثل عبئا ثقيلا على العاملين في حديقة البيت الأبيض.