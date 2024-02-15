نانسي عجرم في أول تجربة سينمائية أمام كريم عبدالعزيز ‬

تخوض المغنية اللبنانية نانسي عجرم أولى تجاربها السينمائية بالمشاركة في فيلم يحمل اسم "شغل كايرو"، كبطولة نسائية أمام الفنان المصري كريم عبدالعزيز.

وذكر المستشار تركي آل الشيخ رئيس "هيئة الترفيه" السعودية، الذي كشف عن المشروع، أن الفيلم سيكون من إنتاج صندوق "بيج تايم" لرعاية أفضل الأفلام المصرية والسعودية والعربية.

وتضم الأفلام الجديدة التي تم الإعلان عن بدء العمل عليها، ضمن أعمال صندوق "بيج تايم"، فيلماً آخر لكريم عبدالعزيز هو "الفيل الأزرق 3" من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.