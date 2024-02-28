الكشف عن تطورات الحالة الصحية للبابا فرانسيس

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس (87 عامًا) الذي يعاني منذ عدة أيام من "رشح خفيف" أجرى فحوصات داخل مستشفى في روما، صباح الأربعاء.

وقال الفاتيكان في بيان إنه "بعد اللقاء العام، توجّه البابا فرنسيس إلى مستشفى "جيميلي" في جزيرة تيبيرين لإجراء فحوصات.. ثم عاد إلى الفاتيكان".

وأكدت "رويترز" أن البابا خضع لصورة أشعة مقطعية، والتي تتيح للأطباء رؤية صور داخلية مفصلة لجسم المريض.

وغادرت سيارة البابا البيضاء وهي من نوع فيات 500 المستشفى الواقع وسط العاصمة الإيطالية حوالي الساعة 12:00 (11:00 ت غ) وسط مواكبة من الشرطة كما أفادت مصورة وكالة "فرانس برس".

في وقت سابق صباحًا، عقد "خورخي بيرغوليو" لقاءه العام الأسبوعي في الفاتيكان لكنه لم يقم بتلاوة النص بنفسه، واعتذر أمام آلاف المؤمنين قبل أن يُوكل أحد مساعديه بالقراءة، قائلاً: "ما زلت أعاني من رشح خفيف".

وعانى البابا فرنسيس الذي يتنقل على كرسي متحرك، من سلسلة مشاكل صحية، خلال السنوات الماضية، لا سيما في ركبتيه، ووركه، وقولونه.

وخضع أيضًا لعملية جراحية في البطن، في حزيران/يونيو، وألغى زيارته إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP28)، في كانون الأول/ديسمبر، بسبب إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.