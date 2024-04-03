طفل يدخن سيجارة إلكترونية يثير غضبًا.. والقبض على المتهمتين

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يدخن سيجارة إلكترونية أمام مجموعة من البالغين قبل أن يبدأ بالسعال.

الطفل، الذي يُعتقد أنه بين عمر السنة والسنتين، بحسب ما أكدته صحيفة "ديلي ميل"، ظهر في الفيديو وهو يستنشق الدخان من سيجارة إلكترونية.

وأكدت الصحيفة أن الشرطة قبضت على شابتين تبلغان من العمر 19 عامًا بعدما تم الإبلاغ عن الحادثة في إسكتلندا.

ومقطع الفيديو الذي تمت مشاهدته آلاف المرات أثار غضبًا شديدًا عبر الإنترنت، حيث أعرب الكثيرون عن استيائهم وغضبهم من هذا الفعل، موجهين الاتهامات والانتقادات القاسية لوالديْ الطفل الصغير.

وبعد انتشار الفيديو، قال خبراء في مجال الصحة إن كميات صغيرة من النيكوتين يمكن أن تكون مميتة للأطفال، ويجب على الآباء طلب الرعاية الطبية في حل استنشق طفلهم سيجارة عن طريق الخطأ.