طارق الشناوي يزف خبرا "غير سار" لمذيعة على الهواء (فيديو)

تداول رواد على مواقع التواصل مقطع فيديو للناقد طارق الشناوي وهو يفاجئ مذيعة قناة العربية المعروفة سارة دندراوي بمعلومة حول تورطها في قضية سب وقذف متداولة بمصر حاليًّا.

وأكد الشناوي أثناء لقائه بالمذيعة في حلقة من البرنامج الشهير "تفاعلكم"، أن اسمها ورد في قضية أقامها ضده المطرب هاني شاكر، قائلًا: "أنتِ كمان اسمك في محضر سب وقذف من هاني شاكر ضدي بسبب مقابلة سابقة بينا".

وأوضح الشناوي أنه سبق وأن تحدث مع " دنداروي" قبل عامين حول ألقاب هاني شاكر مثل "أمير الغناء" و"أمير الورع والتقوى" وغيرها من الألقاب، فاعتبر المطرب أن الحلقة بمثابة "سب وقذف علني" وأقام دعوى ضده مستندا إلى نص الحلقة وورد اسم سارة دندراوي في المحضر الرسمي المقدم إلى السلطات.

وأضاف الشناوي أنه سوف يدافع عن سارة، ويؤكد أنه هو المسؤول عما ورد في الحلقة وليس المذيعة.

وعلقت دندراوي مازحة بأنه لم يستدعها أحد، مطالبة الناقد المصري بأن يستعد لأن ما قاله في الحلقة الحالية حول خلافه مع نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي سوف يستخدم غالبًا ضده ضمن البلاغ الذي تقدم به زكي ضد الشناوي ويتهمه فيه بالسب والقذف.