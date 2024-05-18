"بوتان".. مملكة السعادة والعجائب المنسيّة بين ظلال الهمالايا (فيديو إرم)

محدودة المساحة، قليلة السكان، تتوارى مثل جوهرة مكنونة في ظلال جبال الهمالايا لتصنع أسطورتها الخاصة وتنضح من نبع السعادة وتُبعد عن مواطنيها أشباح الحزن، ويأتيها الأثرياء من كل أنحاء العالم بحثا عن راحة البال. تلك مملكة "بوتان" التي تقيس السعادة باعتبارها أحد أركان الناتج القومي للبلاد، وتولي أهمية فائقة للفرح والبهجة من خلال قوانين صارمة للحفاظ على لوحة خلابة من الطبيعة الساحرة التي تعيش في رحابها.

تعيش المملكة الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 38 ألف كم مربع حياة الفطرة والبساطة؛ إذ إن 80% من السكان "نباتيون"، يقاطعون اللحوم ويتمتعون بالجبال والشلالات والأنهار التي تصنع مع المروج الخضراء نموذجا مصغرا من "الجنة الأرضية" جنوب آسيا، وتحديدا بين الهند والصين.

أدرك القائمون على أمر تلك المملكة الفريدة من نوعها أن التكنولوجيا الحديثة لا تجلب إلا المتاعب والقلق والتوتر؛ فتفصل بين المواطن وأخيه وتجعل الجميع يعيش في قوقعته الخاصة منعزلا عن الآخرين. من هنا جاء قرارههم المذهل بحظر دخول الإنترنت وأجهزة الهاتف والتلفاز إلى البلاد سنوات طويلة، لكنهم اضطروا تحت ضغط الحاجة وأهمية تحقيق الحد الأدنى من التوافق مع روح العصر بالسماح بتلك المخترعات الحديثة بداية من عام 1999، بشرط عدم الإدمان أو الهوس أو التأثير السلبي على العادات والقيم التقليدية التي تشكل روح المكان.