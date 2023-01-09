نصائح صحية "مغلوطة" يجب عليك تجاهلها

تتعدد النصائح الصحية التي تنتشر في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها قد يكون معتمدا على دراسات عملية، بينما قد تحمل أخرى معلومات مغلوطة غير مرتكزة على أسس علمية أو أراء الأطباء والخبراء.

هنا بعض النصائح الشائعة، التي أكد الأطباء والخبراء أنها "عارية عن الصحة" ويجب عليك تجاهلها:

تناول الطعام قبل النوم يزيد وزنك

يدعي البعض أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يؤدي حتما إلى زيادة في الوزن، لأن الجسم لا يحتاج إلى سعرات حرارية أثناء النوم، وبالتالي يحولها تقائيا إلى دهون.

يؤكد الأطباء أن المعلومات السابقة خاطئة تماما، فالجسم يستخدم السعرات الحرارية على مدار 24 ساعة يوميا، بهدف الإصلاح والتعافي والقيام بالعمليات الحيوية المطلوبة، وبالتالي فإن السعرات الحرارية التي يتم تناولها وقت المساء ليست أسوأ من تلك التي نتناولها صباحا.

وتؤكد أخصائية التغذية أماندا بيكر على أهمية التفكير بنوعية وكمية الطعام الذي نستهلكه على مدار اليوم، بدلا من التركيز على وقت تناولها.

وأوضحت أن زيادة الوزن يمكن أن تتأثر بتناول كميات كبيرة من الطعام قبل النوم، خاصة في حال تم تناول ما يحتاجه الجسم من سعرات خلال الساعات السابقة.