ابنة براد بيت وأنجلينا جولي تدهش الجمهور بمهاراتها في الرقص(فيديو)

في فيديو جديد انتشر على نطاق واسع هذا الأسبوع، أظهرت شيلوه، ابنة النجمين العالميين براد بيت وأنجلينا جولي البالغة من العمر 17 عامًا، احترافيتها في الرقص.

ورقصت شيلوه على أنغام أغنية تنزانية في الفيديو، الذي نشره مصمم الرقصات "ليل كيلان كارتر".

وقال براد بيت في تصريح خاص لأحد المواقع الأمريكية، إن رؤية رقصة ابنته أثرت فيه كثيرا حيث دمعت عيناه.

ولاقى الفيديو استحسانًا كبيرًا من جمهور النجمين الشهيرين، خصوصا وأن شيلوه قدمت حركات راقصة مميزة ومثيرة للإعجاب.

كما أظهر مقطع فيديو آخر شيلوه وهي تؤدي حركاتها على أغنية "أباوت دام تايم" About Damn Time للنجمة ليزو بحماسة.