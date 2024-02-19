"أوبنهايمر" يحصد نصيب الأسد في جوائز "بافتا" البريطانية

وتوجه كريستوفر نولان، الذي فاز بجائزة "أفضل مخرج" من "بافتا" لأول مرة، بالشكر إلى طاقم عمل الفيلم خلال الكلمة التي ألقاها عقب تسلمه الجائزة.

وقال: "في العالم الحقيقي هناك جميع الأنواع من الأفراد والمنظمات التي تكافح منذ وقت طويل لتقليص أعداد الأسلحة النووية في العالم... وفي معرض قبولي لهذه الجائزة، أود أن أشيد بجهودهم".

ومثل نولان، كان ميرفي المرشح الأبرز للفوز بأفضل ممثل، وأشار في كلمته لقبول الجائزة إلى أوبنهايمر الذي يعد "أبا القنبلة الذرية".

وقال ميرفي: "كان أوبنهايمر شخصية مشاغبة ومعقدة للغاية وكان يعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين".

وأضاف: "الوحش في نظر شخص ما بطل في نظر شخص آخر. ذلك سبب حبي للأفلام، لأننا نملك مساحة للاحتفاء بذلك التعقيد وفحصه وتمحيصه".

وانتزعت إيما ستون جائزة "أفضل ممثلة" عن دورها في الفيلم الكوميدي "بور ثينجز" (مخلوقات مسكينة) الذي حصد في المجمل 5 جوائز.

وفازت ديفاين جوي راندولف بجائزة "أفضل ممثلة مساعدة" عن دورها في فيلم (ذا هولدوفرز)، وهو فيلم كوميدي تجري أحداثه في مدرسة داخلية للبنين.