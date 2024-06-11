بعد عودته للسعودية.. مفاجأة تنتظر محمد عبده في منزله بجدة (فيديو)

وجد المغني السعودي محمد عبده، مفاجأة بانتظاره في منزله بمدينة جدة، بعد عودته إلى السعودية من رحلة علاج خارجية للتعافي من مرض السرطان.

وكان سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات قد نظم حفلاً بمناسبة يوم ميلاد محمد عبده، بحضور أبنائه ومحبيه.

وقال سالم الهندي: "اليوم سعداء بلقاء الحبيب بوعبدالرحمن، والحمد لله على سلامتك، وأنا مبسوط جداً إنك رجعت لنا بالصحة والعافية، وصحتك زينة، والليلة عيد ميلادك، عقبال العمر كله".

وردّ عبده قائلاً: "الحمد لله صحتي تتحسن بفضل الله، ثم بفضل دعاكم، وجيتكم لي تعطيني دفعة معنوية كبيرة جدا، لأرجع لحالتي الطبيعية وممارسة الفن، وما كنت متوقع مفاجأتي، لأن هذا اليوم ما يُترك في خاطري".