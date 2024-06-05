مع اقتراب موسم الحج.. لماذا تم طلاء محيط مسجد نمرة؟(صور)
يعيش حجاج بيت الله الحرام هذا العام، تجربة جديدة في جبل عرفات، بعدما تم طلاء محيط مسجد نمرة الذي يعد من أهم المعالم الإسلامية في مشعر عرفات، باللون الأبيض بدلًا من لون الأسفلت التقليدي الأسود.
وتقول الهيئة العامة للطرق، إن مشروعها الجديد سيخفض درجة الحرارة بنحو 20 درجة مئوية، ما سيوفر جوًا معتدلاً للحجاج الذين يقضون يومًا كاملًا في المكان في أهم وأصعب أركان الحج عليهم.
كما ستضفي التجربة الجديدة التي تمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، مزيدًا من البياض على الجبل الذي يشاهده مئات الملايين من المسلمين عبر شاشات التلفزة من كل أنحاء العالم.
وقالت هيئة الطرق إن الطلاء الأبيض شمل كل الأسطح الأسفلتية للمنطقة المحيطة لمسجد نمرة؛ باستخدام عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.
وكانت الهيئة قد اختبرت العام الماضي التجربة ضمن مناطق محدّدة، في طرق المشاة المؤدية لرمي الجمرات بالمشاعر المقدّسة التي ترتفع فيها درجات الحرارة، ونجحت التجربة في خفض درجة الحرارة من 12 إلى 15 درجة مئوية.
يُعد مسجد نمرة بمشعر عرفات ثاني أكبر مسجد مساحةً بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام، وقد بني في منتصف القرن الثاني الهجري في الموضع الذي خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع.
ويصلي حجاج بيت الله صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة جمعا وقصرا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.