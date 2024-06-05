مع اقتراب موسم الحج.. لماذا تم طلاء محيط مسجد نمرة؟(صور)‎

يعيش حجاج بيت الله الحرام هذا العام، تجربة جديدة في جبل عرفات، بعدما تم طلاء محيط مسجد نمرة الذي يعد من أهم المعالم الإسلامية في مشعر عرفات، باللون الأبيض بدلًا من لون الأسفلت التقليدي الأسود.

وتقول الهيئة العامة للطرق، إن مشروعها الجديد سيخفض درجة الحرارة بنحو 20 درجة مئوية، ما سيوفر جوًا معتدلاً للحجاج الذين يقضون يومًا كاملًا في المكان في أهم وأصعب أركان الحج عليهم.

كما ستضفي التجربة الجديدة التي تمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، مزيدًا من البياض على الجبل الذي يشاهده مئات الملايين من المسلمين عبر شاشات التلفزة من كل أنحاء العالم.