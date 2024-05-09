"أساطير شخصية".. كيف صنع "الزي الرجالي" أسطورة أم كلثوم؟

يذهب الكاتب محسن عبد العزيز في كتابه "أساطير شخصية" إلى أن الشخصيات العظيمة التي صنعت الفارق في الأدب والتاريخ والفن والسياسة، كانت محكومة بـ "أسطورة خاصة " صنعت مستقبلها ورسمت ملامح عبقريتها حتى دون أن تعي هى ذلك.

ويستشهد في الكتاب الصادر أخيرا عن دار "بيت الحكمة " بالقاهرة بمقولة للفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه يؤكد فيها أن هناك حادثة متكررة تعود من آن إلى آخر في حياة كل عبقري، تبتعد وتقترب، ترتخي وتشتد كحبل تمشي عليه الشخصية في كل الأحوال حتى تتحقق الأسطورة التي ظهرت بوادرها في الطفولة.

ويطبق المؤلف منهجا جديدا في فهم وتحليل الشخصيات على عدد من رموز التاريخ المصري والعربي، ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم، التي يرى أن كل شيء كان جاهزا لصناعة أسطورتها، فمصر محتلة، والغناء هابط للغاية من ناحية الذوق العام، والشباب يتم إرساله إلى ساحات الموت في الحرب العالمية الأولى، حيث لا ناقة لهم ولا جمل، والحزن يخيم على البيوت.

وأراد والدها الشيخ إبراهيم البلتاجي أن يصطحبها معه للغناء في الموالد والأفراح، فجعلها ترتدي زي الصبية وكأنها "ذكر" وجمعت شعرها خلف كوفية؛ لأن الإنشاد في السرادقات كان حكرا على الرجال في بدايات القرن العشرين.