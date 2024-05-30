صديقة مقربة تكشف تطورات علاج كيت ميدلتون من السرطان

أكدت إحدى الصديقات المقربات من العائلة الملكية البريطانية أن أميرة ويلز، كيت ميدلتون، تجاوزت مرحلة العلاج الصعبة من السرطان، وبدأت ترى النور في نهاية النفق، بحسب تعبيرها.

وقالت الصديقة التي فضلت عدم ذكر اسمها لمجلة "فانيتي فير" يوم أمس الثلاثاء: "تصالحت كيت مع العلاج وهي الآن في حالة أفضل بكثير".

وكانت الأميرة كيت، 42 عامًا، أعلنت في مارس الماضي عن تشخيص إصابتها بالسرطان وبدء علاجها الكيميائي الوقائي، دون كشف المزيد عن نوع المرض الخبيث.

وأوضحت كيت ميدلتون في رسالة بالفيديو أن المرض ما زال في مراحله المبكرة.