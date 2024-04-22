القبض على 52 مهاجرا غير شرعي في المغرب

اعترضت عناصر من القوات المسلحة المغربية، أمس الأحد، على بعد 170 كلم جنوب مدينة الداخلة، قاربا جانحا وعلى متنه 52 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من بلدان أفريقيا.

وذكر بلاغ للقوات المسلحة الملكية، أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، الذين كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الأولية قبل تسليمهم لمصالح الدرك المغربي، لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحقهم.

وكانت السلطات المغربية، قد أعلنت مطلع الأسبوع الحالي، عن تفكيك شبكة دولية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية) نقلا عن مصدر أمني، أن الشرطة القضائية بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط، تمكنت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، من تفكيك الشبكة المذكورة.

ومكّنت إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم مواطن أجنبي يحمل الجنسية التركية؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.