شُيد في عهد الموحدين.. مسجد "الكتبية" في مراكش يعيد فتح أبوابه
أعاد مسجد "الكتبية" التاريخي في مراكش فتح أبوابه، اليوم السبت، في وجه المصلين بعد الانتهاء من أشغال الترميم، التي شهدها إثر "زلزال الحوز".
ويعد هذا المسجد القريب من ساحة "جامع الفنا" الشهيرة في مراكش من المعالم الإسلامية الراسخة في تاريخ المغرب.
وتأتي إعادة فتح مسجد "الكتبية" إلى جانب العديد من المساجد، بعد أن وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن تفتح في وجه المصلين المساجد التي تم تشييدها أو أعيد بناؤها أو تم ترميمها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بحسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وكان بلاغ للوزارة قد أوضح أن عدد تلك المساجد 43 مسجدا، منها 17 مسجدا تم تشييدها، و24 مسجدا تم ترميمها، من بينها مسجد "الكتبية"، الذي تم إصلاح ما لحق به من الأضرار بسبب الزلزال.
وضرب زلزال بلغت درجته 7.2 المغرب، في الـ8 أيلول/سبتمبر 2023، ومركزه إقليم الحوز ضواحي مدينة مراكش، مخلفا قرابة ثلاثة آلاف قتيل و5600 جريح، إضافة إلى تضرر نحو 60 ألف مسكن في حوالي ثلاثة آلاف قرية على مرتفعات جبال الأطلس الكبير.
وشيد مسجد "الكتبية" في عهد الموحدين عام 1120، قبل أن يتم تغييره بشكل كبير عام 1162 تحت حكم الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور.