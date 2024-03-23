شُيد في عهد الموحدين.. مسجد "الكتبية" في مراكش يعيد فتح أبوابه

أعاد مسجد "الكتبية" التاريخي في مراكش فتح أبوابه، اليوم السبت، في وجه المصلين بعد الانتهاء من أشغال الترميم، التي شهدها إثر "زلزال الحوز".

ويعد هذا المسجد القريب من ساحة "جامع الفنا" الشهيرة في مراكش من المعالم الإسلامية الراسخة في تاريخ المغرب.