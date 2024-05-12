فيضانات البرازيل.. ارتفاع عدد القتلى إلى 136 وعشرات المفقودين

كشفت السلطات في البرازيل، أمس السبت، عن ارتفاع عدد قتلى الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد إلى 136 شخصا في حين فُقد أثر العشرات.

وقال الدفاع المدني في ولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية، إن عدد القتلى بسبب الأمطار الغزيرة ارتفع إلى 136 شخصا، من 126 في اليوم السابق، في حين لا يزال 125 في عداد المفقودين.

وذكر الدفاع المدني في بيان نقلته "رويترز"، أن العواصف والفيضانات التي تجتاح الولاية التي يقطنها نحو 10.9 مليون نسمة والواقعة في أقصى الجنوب، أدت إلى نزوح حوالي 340 ألف شخص.

وتأثر نحو 446 منطقة سكنية، وتضرر أكثر من 2.1 مليون شخص في الولاية التي يبلغ عدد سكانها نحو 10.6 مليون نسمة.