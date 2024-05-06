سعودي يقتل امرأة بالرصاص في نجران (فيديو)

أعلن حساب "الأمن العام" التابع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، عن ارتكاب مواطن سعودي جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة في نجران.

وذكر حساب "الأمن العام" في منشور عبر حسابه في منصة "إكس" أن المواطن السعودي قتل المرأة بإطلاق الرصاص عليها من سلاح كان بحوزته.

وأكدت وزارة الداخلية أن المواطن السعودي بات "في قبضة رجال الأمن" وأنه تم إلقاء القبض عليه من جانب شرطة منطقة نجران.

ولم تكشف السلطات هوية القاتل، لكن ناشطين عبر مواقع التواصل كشفوا عن مقتل سيدة تبلغ من العمر 42 عاماً قتلها شقيقها، بالرصاص في نجران.

وقال الناشطون إن القاتل، ويبلغ من المر 18 عاماً، أطلق 8 رصاصات على شقيقته أمام أطفالها، وهي تتأهب للذهاب للعمل.