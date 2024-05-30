يورغو شلهوب لـ"إرم نيوز": هذه السياسة التي اتبعها في تربية أبنائي
تحدث الممثل اللبناني يورغو شلهوب في حديث خاص لـ"إرم نيوز" عن حضوره بمسلسل "النسيان"، وعن بعض الجوانب من حياته العائلية.
وقال شلهوب إن النص هو أول ما جذبه لمسلسل النسيان، لأنه يعتبره المعيار الأول لاختيار الأعمال، بالإضافة للدور، الذي اعتبره مختلفًا والقصة المليئة بالمشاعر الإنسانية بحسب وصفه.
وأضاف "المسلسل يحمل الكثير من الرسائل الإنسانية العميقة من خلال شخصيات مختلفة، وكانت الثنائية التي جمعت بين قيس الشيخ نجيب وسيرين عبدالنور وبيني وبين كارول الحاج محور الأحداث، والصراع قائم بين من أنجبوا الأبناء وبين من يقومون بتربيتهم، هذا خلق صراعًا رآه المشاهد من خلال التعاطف مع أي طرف، لأن كلا الطرفين لم يخطئ، بل كان طرفٌ ثالثٌ هو السبب".
ونوه يورغو إلى أن "المسلسل مكتوب بطريقة مميزة للغاية وعلى جميع الأصعدة، والتجربة كانت مدعومة إنتاجيًّا بشكل كبير رغم الظروف الصعبة في لبنان".
وعن اخياره للدور، قال"انطباعي الإيجابي جعلني أشعر بضرورة المشاركة بالعمل، وذلك بسبب اختلافه وعمق المشاعر الإنسانية الموجودة بالقصة نفسها، وبعد ذلك تأتي اللمسات الخاصة التي يضيفها الممثل على الشخصية التي يلعبها وفق السيناريو المكتوب، فالممثل عليه أن يعطي كل شخصية أبعادًا سيكولوجية، هذا بناء على النص المميز والعميق المكتوب بحرفية ودقة عالية، كل هذه العوامل سهلت المهمة علينا كممثلين بناء على النص المكتوب بدقة".
وتابع قائلًا "شخصيتي الواقعية كأب لديه بنات ومن أعمار مختلفة، سهّلت المسؤولية للصدق في المشاعر، وخبراتي في التعامل مع بناتي أفادني بكل تأكيد من حيث أنني عشت التجربة في الواقع مع نفس عمر الفتاة التي تعيش معنا وتبنيناها خلال أحداث العمل، فالمشاهد التي جمعتني بـ "ديال" التي قامت بأداء دور الطفلة كانت رائعة، والبنت موهوبة للغاية ولعبت دورها بطريقة رائعة للغاية، وكان بيننا الفعل ورد الفعل والسهولة في التعامل والتناغم فيما بيننا لأنها موهوبة ولديها خبرات، فهذه ليست المرة الأولى لها في التمثيل".
علاقته بأبنائه
وبسؤاله عن صورة نجلته "كلارا" معه وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وتنبؤ البعض بدخولها مجال التمثيل؟ أجاب ممازحًا: "هذه الصورة كانت بمناسبة عائلية وليس بعمل فني، لذلك فلا علاقة للصورة بدخول ابنتي التمثيل، كما ذكرت لك أن لدي 3 بنات بأعمار مختلفة وابنًا واحدًا، هناك مراحل عمرية مختلفة يمرون بها وأجدهم يقومون بالتصوير معي من أجل نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الأوقات قد لا يريدون القيام بذلك، صور عابرة مع الأسرة بناء على دوري كأب والتعامل مع أبنائي جميعًا وفق أعمارهم المختلفة".
وفي نهاية حديثه، تطرق يورغو للحديث عن أبنائه والطريقة التي يتعامل بها معهم كأب، فأكد: "كلما كان تأثير الأب على الأبناء إيجابيًّا كانت حياة الأبناء أسهل، ليست كل الأوقات تحمل الضحك والمزاح فقط، لأن الأب لو صارت صداقة بينه وبين أبنائه بأعمار صغيرة فلا بدَّ أن يفرق بين دوره كصديق ودوره كأب وهذا ما أقوم به،
وتابع "لا بدَّ أن يكون الأب موجِّهًا بناء على خبرات الحياة والمساعدة في تخطي العوائق والصعوبات، دائمًا أبحث أن تكون العلاقة بيني وبين أبنائي مريحة، بعيدًا عن الصرامة أو الانفتاح الشديد؛ لأن هذا يؤثر وبشدة على الأبناء، فأنا مع السياسة التشجيعية، وليست القمعية في تربية الأبناء".