يورغو شلهوب لـ"إرم نيوز": هذه السياسة التي اتبعها في تربية أبنائي

تحدث الممثل اللبناني يورغو شلهوب في حديث خاص لـ"إرم نيوز" عن حضوره بمسلسل "النسيان"، وعن بعض الجوانب من حياته العائلية.

وقال شلهوب إن النص هو أول ما جذبه لمسلسل النسيان، لأنه يعتبره المعيار الأول لاختيار الأعمال، بالإضافة للدور، الذي اعتبره مختلفًا والقصة المليئة بالمشاعر الإنسانية بحسب وصفه.

وأضاف "المسلسل يحمل الكثير من الرسائل الإنسانية العميقة من خلال شخصيات مختلفة، وكانت الثنائية التي جمعت بين قيس الشيخ نجيب وسيرين عبدالنور وبيني وبين كارول الحاج محور الأحداث، والصراع قائم بين من أنجبوا الأبناء وبين من يقومون بتربيتهم، هذا خلق صراعًا رآه المشاهد من خلال التعاطف مع أي طرف، لأن كلا الطرفين لم يخطئ، بل كان طرفٌ ثالثٌ هو السبب".

ونوه يورغو إلى أن "المسلسل مكتوب بطريقة مميزة للغاية وعلى جميع الأصعدة، والتجربة كانت مدعومة إنتاجيًّا بشكل كبير رغم الظروف الصعبة في لبنان".

وعن اخياره للدور، قال"انطباعي الإيجابي جعلني أشعر بضرورة المشاركة بالعمل، وذلك بسبب اختلافه وعمق المشاعر الإنسانية الموجودة بالقصة نفسها، وبعد ذلك تأتي اللمسات الخاصة التي يضيفها الممثل على الشخصية التي يلعبها وفق السيناريو المكتوب، فالممثل عليه أن يعطي كل شخصية أبعادًا سيكولوجية، هذا بناء على النص المميز والعميق المكتوب بحرفية ودقة عالية، كل هذه العوامل سهلت المهمة علينا كممثلين بناء على النص المكتوب بدقة".