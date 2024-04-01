لارتكابه أفعالا جنسية.. عزل عميد كلية الحاسوب بجامعة البصرة

وقالت الوزارة العراقية إن قرارها بعزل الدكتور الشاوي، جاء "لارتكابه فعلا خطيراً منافياً للآداب العامة وسلوكيات الأستاذ الجامعي وثبوت الأفعال المنسوبة إليه وإقراره بها مما يجعل من بقائه في الوظيفة مضراً بالمصلحة العامة".

فيما قالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "الدكتور الشاوي، قيد الاعتقال من قبل جهاز الأمن الوطني منذ ما يقارب 10 أيام؛ لأن مخالفته غير قانونية وغير أخلاقية لا تتوقف على الفصل من الوظيفة، بل أوراقه سوف ترفع للجهات القضائية وسوف يصدر حكم بحقه خلال الأيام القليلة المقبلة".

عقوبة مستحقة

من جهته قال عضو لجنة التعليم العالي في البرلمان العراقي سالم العنبكي، إن "العقوبة التي وجهت إلى الشاوي هي أقصى عقوبة توجه إلى أي موظف في الدولة".

وبين لـ"إرم نيوز"، أن "هذه العقوبة تعني حرمانه بشكل نهائي من أي تعيين في مؤسسات الدولة، إضافة إلى حرمانه من التقاعد أيضا"، معتبرًا أنها "عقوبة مستحقة له لما ارتكبه من فعل لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال".

وأوضح العنبكي أن "ما فعله الشاوي إساءة كبيرة للكوادر التدريسية وللتعليم بصورة عامة في العراق، لافتًا إلى أن "العقوبة المشددة هي خطوة لردع أي شخص يحاول استغلال منصبه لارتكاب أعمال غير قانونية وغير أخلاقية، بكافة مؤسسات الدولة".