تركيا.. القبض على مهرب عناكب وعقارب سمومها بملايين الدولارات

ألقت الشرطة التركية القبض على رجل يُشتبه بمحاولته تهريب عناكب وعقارب سامة لها قيمة مالية عالية إلى خارج البلاد.

وأعلنت الشرطة أن القيمة السوقية للتر واحد من الدواء المُستخرج من سم العقرب تصل إلى 10 ملايين دولار، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت وسائل إعلام رسمية إن المشتبه به هو أمين المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على المشتبه به في مطار إسطنبول، يوم أمس الأحد، وصادرت عشرات الحقائب من أمتعته تحتوي على حوالي 1500 عقرب وعنكبوت.

ولم تذكر الشرطة اسمه، إلا أن وكالة "الأناضول" التركية ذكرت أن المشتبه به هو لورينزو برينديني أمين المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، من دون أن تحدد مصدر المعلومة.

وأشارت إلى أن من بينها عناكب من نوع "الرتيلاء"، فضلا عن عشرات الزجاجات البلاستيكية التي تحتوي على سوائل لم تحدد ماهيتها، حسب الوكالة.