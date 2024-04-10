مشهد لا يمكن توقعه.. شاهد كسوف الشمس من الفضاء (فيديو)

نشرت وكالة "ناسا"، مقطع فيديو يصور انعكاس الكسوف الذي وقع الاثنين، على سطح الأرض، وكانت تلك البقعة التي هي انعكاس تزاوج قرص القمر والشمس، تسير بسرعة في مشهد ملفت ونادر .

وحجب القمر، الشمس، تماما عن ملايين الأشخاص في أمريكا الشمالية على طول مسار يبدأ من المكسيك إلى الولايات المتحدة ثم كندا في كسوف كلي للشمس.

هذا من الأرض، لكن رؤية الكسوف من الفضاء فهو أمر آخر، كما أكد ذلك رائد الفضاء السابق، تيري فيرتس، لصحيفة "يو أس أيه توداي"، قائلا إن "الأمر مختلف عن أي شيء رأيته من قبل"، كما نشر إيلون ماسك، مقطع فيديو بعنوان "منظر الكسوف من المدار".