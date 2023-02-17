ليبيا.. القبض على أحلام اليمني وحنين العبدلي بتهمة "خدش الحياء"
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، مساء الخميس، القبض على الفنانة الليبية أحلام اليمني، وصانعة المحتوى حنين العبدلي؛ بتهمة ارتكابهما بما وصفته الوزارة "جرائم إلكترونية مخلة بالشرف".
وأفادت الوزارة في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، بإيداع أحلام اليمني وحنين العبدلي بسجن النساء عقب نشرهما محتوى خادشا للحياء ومسيئا للمرأة الليبية.
ونفى البيان ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خطفهما، مشيرا إلى أن هذه الأخبار "عارية عن الصحة غرضها الفتنة والنَيل من الاستقرار الأمني".
وحذر البيان "كل من تسوّل له نفسه العبث وارتكاب مثل هذه الأفعال من أنه سيُلقى خلف القضبان"، متوعدا بتقديم "المخالفين للقضاء الليبي العادل" بلا هوادة وبدون استثناء، ومشددا على أن القانون فوق الجميع.