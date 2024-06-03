حريق كبير بمخازن للأجهزة الكهربائية في النجف (صور وفيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحادثة حريق مخزن للأدوات المنزلية والكهربائية في منطقة حي عدن وسط محافظة النجف العراقية، مساء اليوم الاثنين.

وطلب محافظ النجف، يوسف مكي كناوي، من المحافظات القريبة من النجف الأشرف، منها كربلاء وبابل، تقديم المساعدة بعجلات الإطفاء لإخماد الحريق الكبير.