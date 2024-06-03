منوعات
حريق كبير بمخازن للأجهزة الكهربائية في النجف (صور وفيديو)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحادثة حريق مخزن للأدوات المنزلية والكهربائية في منطقة حي عدن وسط محافظة النجف العراقية، مساء اليوم الاثنين.
وطلب محافظ النجف، يوسف مكي كناوي، من المحافظات القريبة من النجف الأشرف، منها كربلاء وبابل، تقديم المساعدة بعجلات الإطفاء لإخماد الحريق الكبير.
وقال المحافظ كناوي، لـ "إرم نيوز"، إنه تم توجيه الجهات المختصة لتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادثة.
وأضاف مصدر من صحة النجف، لـ "إرم نيوز"، أن الحريق تسبب بإصابة 11 من كوادر الدفاع المدني، و7 إصابات في صفوف المواطنين، وتم نقلهم إلى طوارئ مستشفيات النجف، ولا توجد خسائر بشرية ".