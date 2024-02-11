سعوديون يحتفلون بمنصب عالمي جديد لمواطنتهم خلود المانع
تلقت الأكاديمية السعودية البارزة الدكتورة خلود المانع، سيلاً من عبارات التهنئة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حصدت لقباً عالمياً، باختيارها من قبل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، كـ"سفيرة لتمكين المرأة في العالم".
كما اختارتها تلك المنظمة متحدثًا رئيسيًا أمام قادة العالم في القمة العالمية السابعة لحقوق الإنسان 2024 التي ستُعقد في جنيف.
وقالت المانع في تعليقها: "أتطلع لإبراز الدور القيادي والريادي للمرأة السعودية عالمياً في ظل الرؤية الطموحة لسيدي ولي العهد محمد بن سلمان".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اختارت منظمة الأمم المتحدة، الدكتورة المانع، سفيرةً للسلام، لتزيد من مناصبها الدولية بجانب تصدرها العديد من قوائم المتميزين عالمياً في مجال تخصصها في التحولات الرقمية في نظام الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والابتكار.
ومن بين ألقاب ونجاحات المانع، أنها أول شخصية سعودية اختيرت لتولي منصب سيناتور في المنتدى العالمي للاستثمار وريادة الأعمال (WBAF) التابع لمجموعة العشرين G20 ممثلاً للسعودية.
كما توجت عام 2023 بالمركز الأول في ختام فعاليات صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أقيم في برشلونة، ضمن أفضل 32 شخصية عالمية في تقنية المعلومات.
وتم تصنيفها عام 2021، بالمرتبة الرابعة ضمن قائمة أفضل 10 مؤثرين على مستوى العالم في الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات، من قبل "مؤسسة أبحاث وسائل التواصل الاجتماعي" الأمريكية Social Media Research Foundation.
وتوجت المانع شغفها بعالم التقنية بالحصول على شهادة البكالوريوس في تقنية المعلومات من جامعة الملك سعود في عام 1998، ثم حصولها على شهادة الماجستير في علوم الحاسب من الجامعة ذاتها عام 2004، وعلى شهادة الدكتوراه من جامعة "لوبورو" البريطانية عام 2018.