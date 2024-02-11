سعوديون يحتفلون بمنصب عالمي جديد لمواطنتهم خلود المانع

تلقت الأكاديمية السعودية البارزة الدكتورة خلود المانع، سيلاً من عبارات التهنئة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حصدت لقباً عالمياً، باختيارها من قبل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، كـ"سفيرة لتمكين المرأة في العالم".

كما اختارتها تلك المنظمة متحدثًا رئيسيًا أمام قادة العالم في القمة العالمية السابعة لحقوق الإنسان 2024 التي ستُعقد في جنيف.

وقالت المانع في تعليقها: "أتطلع لإبراز الدور القيادي والريادي للمرأة السعودية عالمياً في ظل الرؤية الطموحة لسيدي ولي العهد محمد بن سلمان".