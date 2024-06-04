بعد هجمات "كنتاكي".. اعتقال 12 وإصابة 3 إثر حملة أمنية في بغداد

أسفرت حملة أمنية شنتها قوات الشرطة العراقية، الاثنين، عن اعتقال 12 فراداً وإصابة 3 بالذخيرة الحية، بعد هجمات على فروع سلسلة مطاعم "كنتاكي" في العاصمة بغداد.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن قوات الأمن العراقية شنت حملة على مثيري شغب في بغداد هاجموا فرعاً لسلسلة مطاعم كنتاكي (KFC)، وفق "رويترز".

وكان الهجوم على فرع "كنتاكي" في شارع "فلسطين" بالمدينة هو الثالث على الأقل خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع.

وجاء ذلك في الوقت الذي أصدر فيه مسؤول كبير في ميليشيا "كتائب حزب الله العراقية" المسلحة المدعومة من إيران، بياناً، يدعو العراقيين إلى "مقاطعة وطرد" العلامات التجارية الأمريكية.

وقالت المصادر إن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة دون وقوع إصابات بين الموظفين أو العملاء.