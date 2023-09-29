بعد وفاة ممثلة.. عمليات تجميل "قاتلة" تثير المخاوف في الأرجنتين

أثارت وفاة ممثلة أرجنتينية، مؤخراً، قضية عمليات التجميل التي تتزايد في الأرجنتين، وتُجرى أحياناً بعيداً من أي رقابة، حيث يُشتبه أن الممثلة قضت نتيجة آثار جانبية لجراحة من هذا النوع.

الممثلة سيلفينا لونا، التي توفيت عن عمر 43 عاماً، برزت في النسخة الأرجنتينية من برنامج "بيغ براذر"، ثم انطلقت المرأة الشقراء ذات العينين الزرقاوين في مسيرة مهنية جمعت بين عرض الأزياء وتقديم البرامج التلفزيونية.

وعام 2011، خضعت لونا لعملية جراحية لزيادة حجم الأرداف، لكنّها عانت التهابات ثم مضاعفات وفرطاً في كالسيوم الدم وفشلاً كلوياً، ما استدعى دخولها المستشفى لأسابيع بانتظار إجراء عملية زرع لها، لكنّها توفيت في نهاية آب/أغسطس.

وقال محامي أسرتها فرناندو بورلاندو، في مطلع أيلول/سبتمبر، عقب عملية تشريح لجثتها: "لا أحد يمكنه تحمّل هذه الكمية من المواد الاصطناعية في الجسم"، مشيراً إلى أنه رأى كيف "استُخرجت من الجثة كمية كبيرة من المواد الصلبة المختلطة على ما يبدو بأنسجة بشرية".

وحُكم على الجراح أنيبال لوتوكي، الذي أجرى العملية للونا، بالسجن أربع سنوات عام 2022 لكن أُفرج عنه، كما مُنع من ممارسة مهنته لخمس سنوات عقب إدانته بـ"ممارسات سيئة" تجاه أربع مريضات بينهنّ سيلفينا.

وبعد وفاة الممثلة بدأت تظهر إلى العلن حالات أخرى عالجها لوتوكي، الذي اشتهر قبل 10 إلى 15 عاماً بأنه "جرّاح المشاهير"، وكانت تتم استضافته باستمرار في البرامج التلفزيونية.