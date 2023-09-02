الإكوادور.. سجناء يطلقون سراح 57 حارسًا وشرطيًا بعد احتجازهم رهائن

أطلق سجناء داخل 6 سجون في الإكوادور، سراح 57 حارسًا وشرطيًا بعد احتجازهم رهائن ردًا على عمليات تقوم بها القوات المسلحة في السجون، وفق ما أعلنته الهيئة المشرفة على السجون، التي قالت إنه "تم إطلاق سراح الحراس والشرطيين والجميع في وضع صحي جيد على ما يبدو".

وكانت السلطات أعلنت احتجاز الرهائن، الخميس، دون توضيح متى تم احتجازهم وفي أي سجون، فيما تشتبه السلطات بأن احتجاز الرهائن جاء كرد على عمليات النقل ومداهمة السجن.

جاء ذلك في خضمّ يوم من العنف شهد انفجار سيّارتَين مفخّختَين في كيتو، ليل الأربعاء، دون وقوع إصابات، كما دوّت 3 انفجارات لقنابل يدوية في العاصمة، ومثل هذه الهجمات نادرة الحدوث في كيتو.

وتقع الإكوادور التي كانت تعتبر، في الماضي، واحة سلام في أمريكا اللاتينية، بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجين للكوكايين في العالم، وتشهد منذ أشهر موجة غير مسبوقة من أعمال العنف المرتبطة بالجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.

ويقع جزء كبير من أعمال العنف في السجون التي تشهد صراعًا بين عصابات إجرامية عنيفة للسيطرة عليها، فيما تحاول الحكومة ضبط الوضع، وقضى نحو 430 معتقلاً في الإكوادور منذ 2021، معظمهم في اشتباكات بين عصابات المخدرات.