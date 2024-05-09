قرار غريب من وزارة التربية يصدم المدرسين في الكويت (فيديو)

كشف مشعل السمران المنسق العام لما يسمى "تجمع حقوق المعلم"، في الكويت، الأربعاء، عن قرار غريب سبب صدمة في الأوساط التعليمية في البلاد.

وذكر في مؤتمر صحفي أن وزارة التربية والتعليم في الكويت، أصدرت قراراً بمنع المعلمين من الجلوس في المدرسة بعد انتهاء الدوام الرسمي، مشترطة لذلك موافقة من المدير العام للمدرسة.

وقال: "صدر كتاب رسمي من حصة المطوع وكيلة وزارة التربية والتعليم المساعد بأنه يمنع على المدرس أن يجلس داخل المدرسة داخل الدوام الرسمي إلا بموافقة المدير العام، ما عندك موافقة ما تقعد داخل".

وحذّر السمران من خطورة القرار بطرحه تساؤلاً عن معنى القرار قائلاً: "هذا شنو معناه؟ معناه واحد، في وقت تصحيح الاختبارات 1:40 نخلي أوراقنا ونطلع لأن ما عندنا كتاب رسمي صح ولا لأ؟".

وتابع: "نمشي عالقرار وأنتو شوفوا وضعكم، وإذا قعدتونا ورا الدوام الرسمي رح نطالب أوفر تايم، حقنا هذا حق، ومن هنا يبدأ إصلاح التعليم، لأن من لا يحترم المعلم لا يستحق الاحترام".