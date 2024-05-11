الحارس الشخصي لأنجلينا جولي يكشف تفاصيل صادمة عن معركتها مع براد بيت

لا تزال معركة حضانة الأبناء والخلافات التي وصلت إلى العلن بين نجمي هوليوود البارزين أنجلينا جولي وبراد بيت، مستمرة، خاصة مع تصريحات صادمة جديدة لحارسها الشخصي، تتهم جولي بـ"محاولتها إفساد علاقة الأطفال بوالدهم بيت".

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، ادّعى الحارس الشخصي أن أنجلينا جولي دأبت على مطالبة الأطفال بتجنب زيارة براد بيت أثناء زيارات الحضانة.

وقال توني ويب، حارس النجمين الشهيرين، بدءًا من العام 2000، إن جولي عملت بشكل حثيث على إفساد علاقة أطفالها الستة بزوجها السابق بعد انفصالهما.

ولفت إلى أن نجمة هوليوود طردته مع اثنين آخرين من أفراد الحماية، عندما وقفوا إلى جانب بيت بعد الانفصال.

وفي المستندات المقدمة إلى المحكمة، فإن زميل بيت في فريق الحماية أشار كذلك إلى أن جولي تحث الأطفال على عدم زيارة بيت في أوقات الزيارة.

وأضاف ويب أن العلاقة بين أنجلينا جولي وبراد بيت انهارت العام 2016.

ووفق محامي براد بيت، فقد أبلغ المساعد الشخصي لأنجلينا جولي الرجلين الآخرين أنها "سترفع دعوى قضائية"، بعد أن عرفت أنهما قد يقدمان أدلة في معركة حضانة الزوجين.

ورغم أن أنجلينا جولي تقدمت بطلب الطلاق من براد بيت، في سبتمبر/ أيلول العام 2016، إلا أن المعركة القانونية بينهما حول الأملاك والأطفال لا تزال مستمرة إلى اليوم.

يشار إلى أن أنجلينا تقدمت بطلب للطلاق من براد بيت، في 19 سبتمبر العام 2016، فيما تتواصل المعارك القانونية حول الأملاك والأطفال بين الثنائي الشهير إلى اليوم.