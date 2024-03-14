مصطفى كامل يكشف معلومات "صادمة" عن نجل حلمي بكر (فيديو)

فجّر الفنان المصري مصطفى كامل مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه معلومات "صادمة" عن نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر "هشام"، مؤكداً أنه رفض انقاذ والده من الموت.

وقال كامل في لقاء مع برناج "العرافة"، إن الفنانة نادية مصطفى زارت الموسيقار الراحل في أيامه الأخيرة، وبعثت له رسائل صوتية "قاتلة" على حد وصفه، مضيفاً أن تلك الرسائل "مكانها الوحيد القانون"، رافضاً الكشف عن فحواها.

وأكد أن هشام حلمي بكر تلقى تلك الرسائل الصوتية وكان على علم بها، مشدداً على أنه كان في مصر قبل وفاة والده ولم يسأل عنه في مرضه، وغادر قبل وفاته بنحو 15 يوماً، رغم علمه بالخطر الذي يهدد حياته.

وأضاف أن هشام سافر إلى أمريكا وحاول التواصل معه من أجل تصحيح فكرته عن نجل الراحل، مؤكداً أنه طالبه بالنزول إلى مصر لرعاية والده، ولكنه رفض ذلك.