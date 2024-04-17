كمال أبو رية يفتح النار على حمادة هلال ( فيديو)

هاجم الفنان المصري كمال أبو رية مواطنه حمادة هلال بسبب مسلسل "المداح"، مؤكدًا أن الأخير كان ينبغي عليه الاتصال به عندما وقعت أزمة بينه وبين الجهة الإنتاجية للمسلسل، بسبب الدعاية والمستحقات المالية.

ووصف أبو رية حمادة هلال بأنه "عاوز يشتغل وخلاص" وذلك في لقاء له مع برنامج "مصر جديدة " الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور.

وردًّا على سؤال عن ما إذا كان بادر بالاتصال بحمادة هلال، قال إن "هلال" باعتباره نجم العمل وصاحب البطولة المطلقة، هو من كان يتوجب عليه الاتصال به، ويفهم ما هي طلباته وينقلها للجهة المنتجة، مشيرًا إلى أن حمادة لم يهتم حين رأى أن صناع العمل لم يبادروا بالاتصال بالفنان المخضرم كي يواصل دوره في الجزأين الثالث والرابع من المسلسل.

وفي المقابل، أشاد كمال أبو رية بمحمد سامي مخرج مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي وضع اسمه على تترات العمل بما يليق بتاريخ ومكانته، مشيرًا إلى أنه لا يتدخل في تفاصيل الدعاية أو طريقة وضع اسمه على تترات الأعمال التي يشارك بها ويتركها عادة للمخرج، الذي من المفترض أنه يعرف من هو كمال أبو رية.