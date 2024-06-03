الجزائر.. تضامن واسع مع إمام مسجد تعرض لاتهام باطل بالسرقة

دشّن نشطاء جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع الداعية عمر بن زاوي، إمام وخطيب مسجد بدر حي يحياوي، في ولاية سطيف، إثر تعرضه لاتهام بسرقة مبلغ مالي ضخم، ليتضح في النهاية أن الاتهام باطل.

وشهد وسم "كلنا متضامنون معك"، ووسم" كلنا الشيخ عمر بن زاوي" تفاعلًا كثيفا من رواد المنصات المختلفة الذين اجتمعوا على حب الداعية واستنكار ما يتعرض له من "تشويه سمعة".

وبدأت القصة حين ظهر أحد الاشخاص على قناة تلفزيونية جزائرية يتهم الإمام بالاستيلاء على أموال كان جمعها لابنته، باعتباره يعاني من الفقر ويريد الاعتناء بابنته التي تنتمي إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.