خيول هائجة في شوارع لندن.. تصيب 5 بجروح وتحطم سيارات وحافلات (فيديو)

وأصيبت الخيول بالفزع أثناء التمرين الصباحي اليومي في موكب هورس جاردز في وايتهول، في حوالي الساعة 8.40 صباحًا.

ويبدو أن أحد الخيول اصطدم بحافلة ذات طابقين، ما أدى إلى تحطيم زجاجها الأمامي، بينما اصطدم حصان آخر بسيارة أجرة سوداء.

وهرعت خدمات الطوارئ لمساعدة الماصبين في الشوارع جراء الحادثة الغريبة.

وبحسب الصحيفة تم إغلاق طريق قصر باكنغهام بعد الحادث المروع وتم فرض طوق أمني مشدد.

وأضافت الصحيفة أن الخيول واصلت الركض في شوارع فيكتوريا ووصلت شرقًا حتى ألدويتش قبل أن تهدئها الشرطة وتبعدها عن الطريق السريع بالقرب من لايمهاوس.

وينتظر الضباط الآن صناديق الخيول التابعة للجيش لنقل الحيوانات بعيدًا إلى مكانها.