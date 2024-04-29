اختطاف الأطفال مقابل فدية.. حوادث تعمّق مآسي الليبيين (فيديو)

وأوضح المكتب، في بيان له، أن ضبط المتهم جاء إثر ‏تلقي سلطة التحقيق نبأ خطف الطفل «د ا»، بهدف إجبار أهله على دفع فدية مالية، قدرها 100 ألف دولار (أكثر من نصف مليون دينار ليبي).

هاتان الحادثتان تذكّران أيضًا بقضية مماثلة في سَبْها، حيث أقدمت عصابة في أبريل عام 2021، على اختطاف الفتى مصطفى البركولي، الذي ووري عن الأنظار لأكثر من عام.

ومصطفى البركولي فتى ليبي اختطِف من أمام منزله في مدينة سبها، في أبريل عام 2021، وانقطعت أخباره لعدة أشهر قبل أن يطالب الخاطفون عائلته بدفع فدية مالية مقدارها مليون دولار، ولم يعد الضحية إلى أحضان عائلته إلا بعد عملية قادها الجيش الليبي أسفرت عن تحريره من خاطفيه بعد أن أمضى أكثر من عام لدى خاطفيه.