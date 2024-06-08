عمرو دياب يصفع معجبًا حاول التقاط صورة معه (فيديو)

تعرض المطرب عمرو دياب لهجوم واسع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو له في أثناء الغناء وهو يصفع معجبًا حاول التقاط صورة تذكارية معه.

والتقطت عدسات المصورين فيديو في أثناء غناء الفنان عمرو دياب بحفل زفاف ابنة المنتج المصري محمد السعدي، وخلال غنائه حاول أحد المعجبين التقاط صورة تذكارية معه، إلا أن رد فعل المطرب المصري كان عنيفًا، إذ قام بصفعه على وجهه بقوة، الأمر الذي أثار غضب واستهجان النشطاء.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الفيديو، وقد هاجموا عمرو دياب بسبب سلوكه مع المعجبين، إذ إنّ هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها مثل هذه المواقف.