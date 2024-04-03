عاصفة ثلجية ربيعية تضرب السويد

واجهت الحكومة السويدية انتقادات شديدة الأربعاء بعد أن تسبب تساقط الثلوج بكثافة في فوضى مرورية في جنوب البلاد، مما أدى إلى بقاء سائقي السيارات عالقين لأكثر من 10 ساعات.

وتوقفت حركة المرور على العديد من الطرق السريعة الرئيسة مما أدى إلى محاصرة المئات من سائقي السيارات. وغادر وزير البنية التحتية أندرياس كارلسون اجتماعا للاتحاد الأوروبي في بروكسل عائدا إلى بلاده بسبب الحالة الطارئة.