الجزائر.. إجراء فوري من السلطات بعد سقوط سقف مدرسة قديمة على التلاميذ

قررت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، تشديد الرقابة على جميع المؤسسات التربوية القديمة التي تحتاج إلى ترميم، بعد حادثة سقوط سقف على رؤوس تلاميذ إحدى المدارس غربي البلاد.

ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن وزير التربية الوطنية، عبدالحكيم بلعابد، قوله "سيتم تشديد الرقابة على كل المؤسسات التربوية التي تقتضي وضعياتها الترميم، وذلك عبر كل تراب الوطن؛ تفاديا لوقوع حوادث مماثلة لما حدث في وهران".

وأضاف بلعابد أنه "من المقرر أن يتم وضع كل المؤسسات التربوية المتوزعة عبر الوطن تحت المجهر؛ للتأكد من سلامة البنايات، وعدم تشكيل عمليات الترميم والتهيئة التي تقتضيها لأي مخاطر محتملة على مئات الآلاف من التلاميذ الدارسين داخل اختصاصاتها الإقليمية".

وكان بلعابد في زيارة لإحدى الطالبات التي ترقد على سرير الشفاء، بعد تعرضها لإصابة على مستوى الرأس استدعت تدخلًا جراحيًا.

وكان سقف في المدرسة الابتدائية "سايح رحو" ببلدية بوتليليس، في ولاية وهران، انهار أثناء القيام بأعمال ترميم للمبنى؛ ما أدى إلى إصابة 6 طلاب، غادر 4 منهم المستشفى، وبقي آخران قيد العلاج.