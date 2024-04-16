محمد رمضان يرد على اتهامه بالغرور والتعالي؟ ( فيديو)

رد الفنان المصري محمد رمضان على التهمة التي يوجهها له كثيرون وتتعلق بالغرور والاستعلاء على الآخرين، مؤكدًا أن التواضع لله وحده، وأنه يتعامل منذ بداية مسيرته المهنية بفطرته مع الجمهور، الذي يعد النجم الحقيقي.

وأكد رمضان أن الهدف من وراء كل جهد يبذله هو الجمهور، لأنه يمثل عائلته الممتدة عبر العالم العربي، والتي تكبر كل يوم ، مشيرًا إلى أنه في حال رأى أحدهم يقترب منه خطوة، سيقترب منه 5 خطوات.

وأضاف "لو شعر الجمهور أنك تتعامل معه من بعيد ودون حميمية، فلن يقترب منك".

وأوضح في حوار على هامش حفله الأخير بدبي تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه فضل الغياب هذا العام عن ماراثون دراما رمضان حتى يعطي الناس فرصة لتشاهد بقية المسلسلات، لأنه متواجد منذ 2018 بلا توقف.

وحول فيلمه الجديد "أسد" ، أوضح رمضان أنه مشروع ضخم وصعب، ويحتاج إلى قسط من الراحة قبل بدء التحضير له، مشيرًا إلى أن صيف 2024 سوف يشهد مفاجآت وصفها بـ"العالمية".

وتوجَّه رمضان بالنصيحة إلى كل شخص يريد النجاح قائلًا "ركز في حلمك وثق في ربنا ثم في نفسك ولا تلتفت لأعداء النجاح".