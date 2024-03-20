قصف مساجد غزة يعطل تأدية الشعائر الدينية في رمضان (صور)

استهدفت الحرب الإسرائيلية خلال أكثر من مائة وستين يومًا مئات المساجد في قطاع غزة بالقصف والتدمير بذريعة أنها تتبع لحركة حماس؛ ما أدى إلى تعطيل أداء الشعائر الدينية في المساجد، لا سيما مع دخول شهر رمضان الذي يزداد فيه عدد روّاد المساجد خصوصًا في صلاة التراويح.

وحول ما تتعرض له المساجد في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية قال مدير الإعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة إكرامي المدلل، إن آلة الحرب الإسرائيلية ومنذ اليوم الأول لإعلان الحرب استهدفت بشكل مركز المساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم.