وكالة صور شهيرة تضيف "تنبيها" على فيديو كيت ميدلتون

أضافت وكالة التصوير الشهيرة "جيتي إيمجز" Getty Images تنبيهًا للفيديو الذي ظهرت فيه أميرة ويلز كيت ميدلتون، وهي تكشف عن إصابتها بمرض السرطان.

وفي رسالة منظمة، أفادت "جيتي أيمجز": "تم توفير هذا المقطع من خلال طرف خارجي، وقد لا يتماشى مع سياسة التحرير الخاصة بنا".

هذا التنبيه أثار حيرة الجمهور، حيث شككوا في مصداقية الفيديو، خصوصا بعد سحب صورة كيت وأطفالها من وكالات الأنباء العالمية قبل نحو شهر، إثر اكتشاف خضوعها للتعديل عبر الفوتوشوب، الأمر الذي ترفضه سياسة تلك الوكالات.