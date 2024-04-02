وكالة صور شهيرة تضيف "تنبيها" على فيديو كيت ميدلتون
أضافت وكالة التصوير الشهيرة "جيتي إيمجز" Getty Images تنبيهًا للفيديو الذي ظهرت فيه أميرة ويلز كيت ميدلتون، وهي تكشف عن إصابتها بمرض السرطان.
وفي رسالة منظمة، أفادت "جيتي أيمجز": "تم توفير هذا المقطع من خلال طرف خارجي، وقد لا يتماشى مع سياسة التحرير الخاصة بنا".
هذا التنبيه أثار حيرة الجمهور، حيث شككوا في مصداقية الفيديو، خصوصا بعد سحب صورة كيت وأطفالها من وكالات الأنباء العالمية قبل نحو شهر، إثر اكتشاف خضوعها للتعديل عبر الفوتوشوب، الأمر الذي ترفضه سياسة تلك الوكالات.
وأوضحت "جيتي إيمجز" أن إضافة الملاحظة للصور هي مجرد إجراء متبع لأي صورة أو لقطة تُقدم من جهات خارجية، وفي هذه الحالة، يعد قصر كنسينغتون في لندن الطرف الخارجي.
ونشرت أميرة ويلز، 42 عامًا، في 22 مارس الماضي مقطع فيديو بعد أشهر من الشائعات حول صحتها، كشفت من خلاله عن خضوعها للعلاج الكيميائي الوقائي بعد تشخيص إصابتها بأحد أنواع السرطان، وشددت على حاجتها وعائلتها إلى وقت للراحة والتعافي.
وفيما يتعلق بخطابها الذي تم تسجيله من حدائق قلعة وندسور، قال مصدر لمجلة "بيبول" الأمريكية إن الأميرة حضرت كلمات خطابها بنفسها، وأرادت الكشف عنه بالوقت الذي يناسبها.
وأكدت ميدلتون في الفيديو أن زوجها الأمير ويليام كان داعمًا كبيرًا لها خلال فترة تعافيها، وأنهما قررا مشاركة الأخبار مع الجميع، بعد أن تحدثا لأطفالهما عن حالتها.
يذكر أن الأمير ويليام وكيت ميدلتون وأطفالهما تغيبوا مؤخرا عن قداس عيد الفصح، الذي حضره الملك تشارلز رغم مرضه، وقالت مصادر ملكية إن ويليام وكيت أرادا قضاء العيد في منزل العطلات الخاص بهما في "ساندرينجهام إستيت" برفقة أطفالهما.