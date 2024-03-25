وسط مطالبات بالمحاسبة.. مطار بغداد يغرق بالأمطار (فيديو)

ووثق ناشطون وحسابات عراقية تعرض البلاد لعواصف رعدية وضربات من البرق الذي أضاء سماء العاصمة، وسط سقوط كثيف للأمطار.

وتسللت مياه الأمطار الغزيرة إلى داخل المطار من الأسقف والمداخل ووصلت إلى صالات المسافرين وقاعة التشريفات الرسمية، وفق ما ظهر في صور ومقاطع فيديو متداولة من العراق.

وظهر في بعض المقاطع عمال في المطار وهم يحاولون تجميع المياه من صالات المسافرين، إضافة مقاطع أخرى وثقت تسرب المياه من الأسقف، في مشهد أثار انتقادات واسعة.

وكان المقطع الأكثر إثارة للانتقادات المتداول لصالة التشريفات، المخصصة لاستقبال الرؤساء والوزراء الاجانب في مطار بغداد الدولي، والتي تسربت المياه بشكل قوي من سقفها.

وطالب ناشطون عراقيون عبر منصات التواصل الاجتماعي باستجواب وزير النقل ومحاسبته على الوضع المتردي الذي كشفت عنه الأمطار في مطار بغداد الدولي.

ورأى بعض الناشطين أن الوضع الذي شهده مطار بغداد الدولي ناجم عن سوء الخدمات وانهيار البنية التحتية وعدم إيلاء الحكومة اهتماماً بالمنشآت الحيوية في البلاد، حسب البعض.