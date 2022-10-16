صحيفة: الملك تشارلز يعتزم بيع 12 حصان سباق ورثها من والدته

يعتزم الملك تشارلز الثالث بيع 12 حصان سباق شهيرة في مزاد علني، بعد أن ورثها من والدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الشهر الماضي بعمر 96 عاما.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الأحد، أن الملك تشارلز الذي تولى العرش مباشرة بعد وفاة والدته ورث 12 من 37 حصانا امتلكتها الملكة، في حين تم إعطاء بقية الجياد لأفراد آخرين في العائلة الملكية.

وأشارت إلى أن إليزابيث ورثت عددًا من الجياد في العام 1952، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، مضيفة أن تلك الجياد كانت من سلالة سباقات شهيرة، وأنها "أشعلت فيها حبًا لرياضة سباق الخيول مدى الحياة".