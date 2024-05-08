نسرين طافش تنجو من السجن بقضية "إصدار شيكات دون رصيد"

نجت الفنانة السورية الفلسطينية نسرين طافش من الحبس في آخر لحظة بعد تصالحها مع المدعية في تهمة إصدار شيكات دون رصيد، بعد أن دفعت لها 4 ملايين جنيه مصري اليوم أمام المحكمة بمصر، في جلسة الاستئناف على حكم حبسها 3 سنوات.

وقضت محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء، بانقضاء الدعوى وإلغاء حكم حبس الفنانة نسرين طافش لتصالحها مع المدعية.

وحضرت نسرين طافش إلى المحكمة صباح اليوم، حيث حرص المتواجدون على التقاط صور تذكارية معها داخل وفي محيط المحكمة.

وكشف محامي المدعية في تصريحات صحفية أن قرار منع نسرين طافش من السفر ما زال قائمًا لمدة 15 يومًا، من تاريخ التصالح.

ويأتي تصالح نسرين طافش اليوم بعد رفض معارضتها على الحكم في الـ3 من أبريل الماضي، وتأييد حبسها 3 سنوات، لتصبح جلسة اليوم هي درجة التقاضي الأخيرة للفنانة السورية، وإن لم تكن تصالحت اليوم كان سيصبح الحكم قطعيًّا واجب النفاذ لا يقبل الطعن.

وخلال جلسة المعارضة الماضية، أكدت المحكمة في قرارها أنه ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبيَّن أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدّم دفاع المدعية في مرافعته صورة ضوئية من شيكات بنكية بالتاريخ ذاته تتضمن أمرًا من نسرين طافش إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ، مذيلة بتوقيعها، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.