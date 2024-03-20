مروي.. أيقونة الآثار وحارسة الزمن في السودان (صور)

الكوش والرومان

وتعد "مروي" العاصمة الثانية لمملكة "الكوش" التي حكمت تلك المناطق في الفترة من 750 قبل الميلاد حتى 300 بعده، والتي عُرفت في الأدبيات الأثرية والحفائر باسم "الفراعنة السود"، نظرًا إلى لون البشرة.

ورغم أن تلك الأهرامات بُنيت في الأصل لتكون مقابر لملوك وملكات "الكوش"، إلا أنها لم تقتصر على أعضاء العائلة المالكة وضمت الكثير من النبلاء.

وكانت المجوهرات الثمينة والأسلحة والفخار توضع إلى جوار الميت في مقبرته ليستخدمها في العالم الآخر، حسب المعتقدات الدينية آنذاك، لكن هذه " الكنوز" تم السطو عليها من جانب بعض المستكشفين والعمال أثناء عمليات التنقيب.

وتشير مصادر تاريخية إلى أن الرومان عندما حكموا مصر قبيل الميلاد، أرادوا التوسع جنوبًا على حساب العمق السوداني؛ ما أدى لاحقا إلى اضطرابات وتوترات حدودية بينهم وبين "الكوش" الذين أرادوا الانتقام من الرومان واحتلال أجزاء من مناطق نفوذهم، إلا أنه تم طردهم من جنوب مصر ليعود الطرفان ويوقعان اتفاقية سلام في عام 22 ميلادية.