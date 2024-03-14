علي جمعة مفتي مصر.. آراء صادمة عن العلاقات قبل الزواج والحب والجنة

أثار مفتي مصر السابق علي جمعة، جدلاً واسعاً، مؤخراً، بسبب الفتاوى والآراء الصادمة التي أطلقها، خلال إطلالته في برنامج رمضاني على القناة الأولى المصرية الرسمية.

وتنوعت المواضيع المثيرة للجدل التي تناولها علي جمعة، في برنامجه، الذي يستضيف فيه مجموعة من الأطفال، ذكوراً وإناثاً، واستهل الحلقة الأولى منه بالتساؤل "هل ديننا صحيح ويكمننا الاعتداد به"؟

ومن القضايا الجدلية التي تطرق لها علي جمعة، منذ الحلقة الأولى، الاحتفال برأس السنة الميلادية أو "الكريسماس"، وقال إن الأمر يتعلق بنية الشخص، فإذا كان الاحتفال بميلاد المسيح فيجوز ذلك لأن الاحتفال بالأنبياء جائز.