"البيت بيتي 2".. عودة الرعب والغموض مع "بينو وكراكيري"

بدأ مؤخراً عرض الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي" في جزئه الثاني، الذي يعيد للواجهة الفنانين كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر، بعد النجاح الرهيب الذي حققاه في الجزء الأول من المسلسل.

وانطلق الجزء الثاني عبر منصة "شاهد" السعودية، ليستكمل الفنانان برفقة ميرنا جميل رحلة الرعب والغموض التي بدأوها في الجزء الأول.

وتتمثل فكرة المسلسل في سلسلة من الأحداث المرعبة تبدأ بعد قبول "بينو وكراكيري" بطلي العمل، دعوة إلى أحد الفنادق، لينطلقا في رحلة جديدة مليئة بالمواجهات الخارقة للطبيعة التي لا تشبه شيئاً مما واجهاه سابقاً.

ويشارك نخبة واسعة من ألمع الفنانين في المسلسل على رأسهم أحمد بدير وسليمان عيد وجون أوتاكا وغيرهم.