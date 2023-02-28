أخبار غير سارة للرياضيين.. أسباب "غير متوقعة" لظهور الحبوب
قالت خبيرة البشرة "نتالي أونيل" التي يتابع فيديوهاتها الملايين عبر "تيك توك"، إن هناك أسبابا "غير متوقعة" لظهور البثور والحبوب على الوجه.
وأكدت أونيل أن أول مسببات الحبوب هو مسحوق بروتين مصل اللبن الذي يتناوله الرياضيون بعد جلسات التمرين، والذي عادة ما يضيفونه إلى مشروباتهم يوميا.
وقالت أونيل إن بروتين مصل اللبن يحفز الجسم على إنتاج هرمون السوماتوميدين، الذي يعمل على زيادة إنتاج الدهون، ما يؤدي بدوره إلى ظهور الحبوب.
ونصحت أونيل، باستبدال مسحوق بروتين مصل اللبن بالأطعمة التي تحتوي على بروتين حقيقي، مثل الأسماك الزيتية والمكسرات النيئة والبيض.
أما العامل الثاني الذي يتسبب في ظهور الحبوب خاصة لدى الناساء، فهو المكياج.
وقالت أونيل، إن كثيرات هن النساء اللواتي ينسين تنظيف بشراتهن من مستحضرات التجميل قبل البدء بممارسة التمارين الرياضية، مؤكدة أن تلك المستحضرات تغلق المسامات بنسبة 100%؛ ما يعيق خروج العرق منها، ما سيؤدي حتما إلى ظهور الحبوب على الوجه.
والسبب الثالث في ظهور الحبوب بحسب أونيل، هو تقنية "ديرمابلانينغ"، وهي إجراء يتم من خلاله حلق الطبقات العلوية من البشرة، بهدف التخلص من الشعر وتقليل آثار الندبات التي يتركها حب الشباب، والتخلص من طبقات الجلد الميت.
وعن هذه التقنية قالت أونيل إنها من أبرز العادات التي تتسبب في ظهور البثور، فعلى الرغم من أنها قد تبدو مفيدة للبعض، إلا أنها في الواقع سبب أساسي في تهيج البشرة وظهور الحبوب.
ونصحت أونيل بالتوقف عن اللجوء إلى هذه التقنية، واستبدالها بجلسات التقشير الكيميائي التي تساعد في التخلص من الجلد الميت.
وأشارت أونيل إلى أن آخر أسباب ظهور الحبوب، هو محاولة عصر الرؤوس السوداء ظنا أنها وسيلة للتخلص من الحبوب قبل ظهورها.
وقالت أونيل: "يؤدي التلاعب بالرؤوس السوداء إلى ظهور ندبات، كما يعمل على زيادة الالتهابات تحت الجلد، ما سيؤدي إلى ظهور الحبوب".