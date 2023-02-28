أخبار غير سارة للرياضيين.. أسباب "غير متوقعة" لظهور الحبوب

قالت خبيرة البشرة "نتالي أونيل" التي يتابع فيديوهاتها الملايين عبر "تيك توك"، إن هناك أسبابا "غير متوقعة" لظهور البثور والحبوب على الوجه.

وأكدت أونيل أن أول مسببات الحبوب هو مسحوق بروتين مصل اللبن الذي يتناوله الرياضيون بعد جلسات التمرين، والذي عادة ما يضيفونه إلى مشروباتهم يوميا.

وقالت أونيل إن بروتين مصل اللبن يحفز الجسم على إنتاج هرمون السوماتوميدين، الذي يعمل على زيادة إنتاج الدهون، ما يؤدي بدوره إلى ظهور الحبوب.

ونصحت أونيل، باستبدال مسحوق بروتين مصل اللبن بالأطعمة التي تحتوي على بروتين حقيقي، مثل الأسماك الزيتية والمكسرات النيئة والبيض.