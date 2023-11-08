أوهايو تصوت لصالح تكريس الحق بالإجهاض في دستور الولاية

صوّت الناخبون في أوهايو، يوم الثلاثاء، في استفتاء عام لصالح تكريس الحق بالإجهاض في دستور الولاية التي يحكمها الجمهوريون، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت شبكات تلفزة عدّة من بينها "سي إن إن" و"إيه بي سي نيوز" إنّ نتائج فرز أكثر بقليل من نصف بطاقات الاقتراع اظهرت فوز الـ"نعم" في الاستفتاء على إدراج الحقّ في "العلاج الطبي الإنجابي" في دستور الولاية.

وبالتالي سيصبح مكفولاً دستورياً في هذه الولاية لكلّ فرد "الحقّ في اتّخاذ وتنفيذ قراراته الخاصة" في المسائل المتعلّقة بالإجهاض ومنع الحمل والعلاجات المتصّلة بالخصوبة وفشل الحمل.